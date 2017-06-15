بالصور ـ امرأة تثير ضجة بإهداء زوجها 20 سببا لتوقفها عن حبه

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أغرب هدية قررت امرأة منحها لزوجها، فعلى شاكلة رسائل الحب الصغيرة والمجمعة في صندوق هدايا وضعت امرأة بدلا من كلمات الغزل مشاعرها التي تغيرت نحو زوجها.

كتبت المرأة 20 سببا جعلتها تتوقف عن حبها لزوجها ولاقت رسائلها هجوما كبيرا عبر فيس بوك، وأشار مستخدمو الموقع إلى أنها كانت من الأفضل أن تواجهه، ورأى البعض الآخر أنها طريقة ذكية لتوصل للزوج ما تريده دون أن يقاطعها.

يذكر أن الهدية أعدتها الزوجة لزوجها في عيد الحب لكنها انتشرت مؤخرا عبر فيس بوك.

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المصدر : وكالات