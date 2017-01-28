بالصور ـ بائع يمنع زبائنه من تجربة “مزيل العرق” بعبارة طريفة

نشرت صفحة عبر موقع “فيسبوك” صورة من داخل متجر لورقة مكتوب عليها “ممنوع تش تش.. وشكرا”.

يبدو أن صاحب المتجر حاول منع زبائنه من تجربة واستخدام العطور ومزيلات العرق فوضع ورقة تحمل العبارة الطريفة على رف العطور؛ أملا منهم أن يتفهموا موقفه.

أشعلت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المستخدمون مع البائع في الرأي، فكتب أحدهم “عنده حق هي من مصنعها فيها 10 تشتيشات”، وعلق آخر “ممنوع فش فش المفروض”.

لم تكن المرة الأولى التي عبر فيها البائعون عن غضبهم من سلوك الزبائن، فكتب بائع من قبل نفس العبارة بخط يده وثبتها على رف العطور.

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المصدر : NBN