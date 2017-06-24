بالصور ـ بلدة تبنين ودعت العميد محمد فواز إلى مثواه الأخير بمأتم رسمي وشعبي

شيعت قيادة الجيش وبلدة تبنين العميد محمد عبد الحسين فواز من سرية حماية المجلس النيابي، بمأتم شعبي ورسمي حاشد، تقدمه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب الدكتور ايوب حميد، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن كلود الحايك، النواب: علي بزي، ياسين جابر، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد الركن حسن علي احمد على راس وفد من ضباط المدرية، رئيس فرع مخابرات الجنوب العميد فوزي حمادي، وفد من ضباط مدرية قوى الامن الداخلي، رئيس مجلس الجنوب عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” الدكتور قبلان قبلان، امين الشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة، رئيس جمعية “مدرار” عبد الله نبيه بري، مسؤول اقليم جبل عامل في الحركة المهندس علي اسماعيل مع عدد من أعضاء الاقليم والمناطق الحركية، مدراء عامون، قضاة، رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز، ممثلو اجهزة امنية وعسكرية، رجال دين، فاعليات اجتماعية واغترابية وأهلية وذوي الفقيد.

وحمل نعش الفقيد من منزله يتقدمه حملة الاكاليل والفرقة الموسيقية للجيش وصولا الى ساحة البلدة حيث قدمت له التحية العسكرية.

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المصدر : NBN