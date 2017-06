بالصور ـ تعرّفوا على من أدى شخصيات “تيليتابيز” !

استمتع الأطفال حول العالم بشخصيات “تيليتابيز” الغريبة، بمن فيهم الأطفال العرب، لكن الغموض ظل يكتنف الممثلين الذين كانوا يلعبون أدوار الشخصيات الرئيسية الأربع “تينكي وينكي”، “ديبسي”، “لالا”، و”بو”. تعرّفوا عليهم الآن:

1. تينكي وينكي

تعاقب على أداء دور “تينكي وينكي” ثلاثة ممثلين: مارك هينيهان، وديف تومسون، وسايمون شيلتون. هينيهان صار الآن عضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الغنائي On The Town، وتومسون صار فكاهياً، بينما اختفى شيلتون من الإنترنت لكن آخر مهنة مارستها كانت في مجال الرقص.

2. ديبسي

لعب دور “ديبسي” جون سيميت، ومع مرور السنوات تحوّل من التمثيل إلى ممارسة مهن عدة هي الفكاهة والإعلانات والموسيقى.

3. لالا

كانت نيكي ساملي هي من أدى دور “لالا” في السلسلة الشهيرة، وحتى اليوم لم تقطع علاقتها بالأطفال، فقد انضمت إلى فريق السلسلة التلفزيونية The Storyteller، واشتغلت في مجال التدريب على حكي القصص والعرائس والإبداع في مجال الطفولة.

4. بو

أما شخصية “بو” فكانت من أداء بوي فان لي، وهي الآن تقدم برنامج سفر من أجل الأطفال إلى جانب الممثل كريس جارفيس يدعى The Chris and Pui Show.

يذكر أن “تيليتابيز” سلسلة بريطانية موجهة للجمهور الصغير الذي لم يدخل المدرسة بعد وتبلغ أعمارهم بين سنة واحدة وأربع سنوات، وظهرت السلسلة لأول مرة على شاشة بي بي سي سنة 1997. وهكذا اكتشف الأطفال العرب عالم الشخصيات الأربع التي تملك تلفازاً في بطنها وتعيش في قبة غريبة قادمة من المستقبل.

