بالصور ـ تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

كشفت مصادر مصرية تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي وقع في رفح، صباح اليوم الجمعة، في محاولة فاشلة لاستهداف بعض نقاط الارتكاز الأمني في سيناء.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 مسلحاً تكفيرياً وتدمير 6 عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 من القوات المسلحة وجاري تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.

وقالت المصادر، إن رجال القوات المسلحة تمكنوا بمعاونة القوات الجوية في التصدي للهجوم الإرهابي، الذي جرى بواسطة مجموعة من العناصر الإرهابية، ترتدي زيًا عسكريًا «جارٍ تحديد هويتهم وجنسيتهم»، وذلك بهدف التصوير واستغلالها في إحراج الدولة المصرية وقواتها المسلحة.

وأضافت المصادر، أن الصور الواردة على صفحة المتحدث أو المتداولة على السوشيال ميديا خير دليل، مشددة على أن قوات إنفاذ القانون تؤدي دورها في ملاحقة العناصر الإرهابية الفارة من محيط العملية.

وأوضحت المصادر، أنه برغم سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أبطال تلك النقاط أو من قوات الدعم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، إلا أن القوات حققت ضربات قوية ضد هذه العناصر.

print

المصدر : NBN