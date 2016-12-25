بالصور ـ حرق العلم الإسرائيلي خلال وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في القاهرة

أضرم أحد الصحفيين النار، مساء اليوم الأحد، في العلم الإسرائيلي على سلم نقابة الصحافيين، احتجاجًا على قرار مصر بسحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي بمجلس الأمن.

وأغلقت قوات الأمن، شارع عبدالخالق ثروت أمام حركة السيارات، بالتزامن مع دعوة لجنة “الحسيني أبوضيف للدفاع عن مهنة الصحافة” للوقفة واصفة الموقف المصري بالمخزي، حسب اللجنة.

وذكرت اللجنة في بيانها، أن سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الصهيوني قبل جلسة التصويت بمجلس الأمن بناء على اتصال بين الرئيسين الأمريكي والمصري، دونالد ترامب وعبدالفتاح السيسي أمر مخزي”، حسب ما ورد في نص البيان.

واعتبر البيان: أن تقديم دول أخرى مشروع القرار بعد سحب مصر له يعد فضيحة دوليه غير مسبوقة للنظام المصري، خاصة وأن إسرائيل هي العدو الأول للشعب المصري.

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المصدر : NBN