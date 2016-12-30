بالصور ـ “داعش” يهدد بتحويل احتفالات رأس السنة في العالم لأفلام رعب دموية

حذرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، من أن “داعش” هدد بتحويل احتفالات رأس السنة في العالم الى “أفلام رعب دموية”.

وذكرت الصحيفة، إن “السلطات الاسترالية اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 40 عاماً بعد وصوله إلى سيدني، قادما من لندن”، مبينة أن “التحقيق مع المعتقل كشف تواصله مع جماعة مرتبطة بداعش توعدت بتحويل احتفالات ليلة رأس السنة في جميع أنحاء العالم إلى أفلام رعب دموية”.

وأضافت، أن “الشرطة تصرفت وفق معلومات وردت من أحد المواطنين”.

وتشير الصحيفة الى أن هذا التطور جاء بعد قيام السلطات الروسية باعتقال مجموعة كانت تعد لهجمات “إرهابية” ليلة رأس السنة الجديدة في موسكو، بناء على أوامر من تنظيم “داعش” في سوريا.

print

المصدر : NBN