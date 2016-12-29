بالصور ـ “درب الرّجال 4” .. مغامرة ثلجيّة لجمعية كشّافة الرّسالة الإسلاميّة ـ فوج عربصاليم إلى أعالي جبل تومات نيحا

تحت عنوان “درب الرجال 4”، نظّمت جمعيّة كشّافة الرّسالة الإسلاميّة- مفوضية الجنوب- المنطقة الثالثة- فوج الشّهيد شمران الأول- عربصاليم، مسيرًا لعشيرة الجوّالة إلى قمّة جبل تومات نيحا، حيث خاض المشاركون مغامرة كشفيّة مميّزة على الثلوج وباتوا ليلتهم على ارتفاع 1750 مترًا عن سطح البحر، متحدّين البرد والصّقيع والرّياح القارصة، بعد أن أعدّدوا العدّة اللازمة وتحضّروا للمغامرة.

المشاركون انطلقوا صباحًا نحو الجبل على وقع الصّرخات الكشفيّة، ومارسوا العديد من المهارات، كما تخلّلت المسير محطّات هادفة واختبارات تحدّي حيث أثبت الجوّالون قدرتهم على مواجهة الطبيعة وتعايشوا مع الثلوج والجليد في أجواء مميّزة، مطبّقين شعار المسير “درب الرجال”.

يذكر أنّ مسير “درب الرّجال 4” هو رابع مسير لعشيرة الجوّالة في الفوج لهذا العام، حيث كان مسيرها الأوّل إلى كفربيت، والثاني إلى شاطئ بحر صور، والثالث إلى أعلى قمّ جبل الكنيسة، وآخرها المسير الثلجي إلى جبل تومات نيحا.

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المصدر : NBN