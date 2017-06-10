بالصور ـ رحيل “الطفل المعجزة” الذي عاش بدون أنف!

أعلن والد “الطفل المعجزة”، خبر وفاة ابنه منذ يومين عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، وهو طفل أميركي ولد من دون أنف، في حالة وصفت بالنادرة في العالم.

وقد احتفل الطفل الذي يدعى إيلاي، بعيد ميلاده الثاني منذ ثلاثة أشهر فقط، ويتحدر من ولاية ألاباما الأميركية، ونعى والده جيرمي فينيش الطفل قائلا: “لم نكن نتصور أن نفقدك بهذه السرعة.. ستظل في قلوبنا أيها الطفل المبارك”.

حالة الطفل إيلاي نادرة الحدوث، إذ يوجد 40 شخصاً فقط حول العالم من المولودين من دون أنف، وفق ما نقلت شبكة “CNN” الأميركية.

ووفق الشبكة الامريكية، قالت براندي مغلاثيري والدة الطفل إنها شعرت بوجود خطب ما في جسد الطفل مباشرة بعد ولادته، وأضافت “نظرت إليه لبرهة وقلت لنفسي إنه ليس على ما يرام، لكن الطبيب قال بلا إنه بخير فقلت له أنظر إنه لا يملك أنفا”.

خضع الطفل منذ ولادته إلى عناية خاصة، كما أجريت له عملية جراحية في الرقبة لمساعدته على التنفس والأكل، وأطلقت عليه وسائل الإعلام اسم “الطفل المعجزة”، وحظيت حالته بمتابعة وسائل إعلام عالمية.

وإختتمت والدة الطفل قولها: “أشكر كل الذين تعاطفوا مع إيلاي من كل أنحاء العالم، ممتنون لتعاطفكم ولحبكم له.. وندعوكم إلى الصلاة على روحه”.

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المصدر : NBN