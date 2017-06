بالصور ـ “رسالة الأمل” تقيم إفطارها السنوي في ولاية ميتشغن الأميركية

اقامت “رسالة الأمل” في اميركا ـ ولاية ميتشغن افطارها السنوي بحضور كثيف لأبناء الجالية اللبنانية تقدمهم العلماء ، ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى السيد ابراهيم صالح، المفتي الشيخ يوسف رغدة، السيد حسن القزويني، السيد باسم الشرع، الامام محمد علي الهي، الشيخ حسن حبحاب، الشيخ قاسم بيضون، الشيخ محمد دبوق، الشيخ هشام الحسيني،الشيخ رياض الخفاجي، قاضي قضاة محكمة ديربورن القاضي سالم سلامة, رئيس شرطة ديربورن رونالد حداد، رئيس شرطة ديربورن هايتس Lee gavin,نائب عن ولاية ميشغن الاستاذ عبدالله حمود، السفير علي عجمي، رئيسة بلدية ديربورن سوزان دباجه، اعضاء البلدية وسيم عبدالله ومايك سرعيني، أعضاء من المجمع الاسلامي يترأسه الحاج موسى قدوح أعضاء المركز الاسلامي يترأسه قاسم علي

رئيس تحرير جريدة صدى الوطن الاستاذ اسامة السبلاني، رئيس المجلس الاغترابي الدكتور نسيب فواز، رجل الاعمال الدكتور علي صبحي صبح رجل الاعمال الاستاذ شاكر عون، رئيس قسم الإطفاء David brogan, الاخوة في خلان الوفا، ممثلو عن التيار الوطني الحر، الاستاذ حنا ابو زيد وسليم ساسين وممثل عن تيار المستقبل، ومرشح لعضوية المجلس البلدي في ديربورن المهندس رامز حيدر, والمرشح عن بلدية ديربورن هايتس علي المنى، the chairman of wayne county commision Mr. Gary woronchak

والمرشخ للمختارية ديربورن Mr. JIM Perali and the county commissioner Mr. Al haidous o الاستاذ والمحامي هلال فرحات، مع مجموعة من الأطباء والمهندسين ورجال الاعمال من الجالية اللبنانية.

قدم الحفل البروفسور Nabil Hamam الذي رحب بالحضور ودعا الى الوقوف احتراماً للنشيد الاميريكي واللبناني وحركة امل ثم القى قصيدة من وحي المناسبة وبعدها اعتلى السيد ابراهيم صالح المنبر بكلمة توعوية اكد فيها على اهمية الصيام وضرورة متابعة الجو الرمضاني والالتزام بالتعاليم الرمضانية في كل ايام السنة وليس فقط اثناء رمضان،.

وفي الختام كانت كلمة المشرف العام لحركة امل في اميركا الشمالية الحاج حسين الحاف الذي اكد على دور الامام الصدر في بناء المجتمع المقاوم مؤكداً على ضرورة الالتزام بالخط والنهج السليم كما اثنى على القانون الانتخابي اللبناني الجديد معتبراً ان القانون النسبي هو البدايه لبناء الوطن ودعا الى التكاتف بين الجميع لمواجهة تحديات المستقبل.

تناول الجميع طعام الفطور في جو مفعم بالمحبة والامل على انغام الاناشيد الحركية .

واختتم الحفل الاستاذ نبيل حمام بشكر جميع الحاضرين على المشاركة على امل اللقاء مجدداً في ذكرى تغييب الامام القائد السيد موسى الصدر.

