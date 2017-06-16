بالصور ـ رضا عنتر يبدأ رسمياً مسيرته التدريبية مع نادي الراسينغ

قدم وزير الدولة، ميشال فرعون، ونادي الراسينغ، المدرب الجديد للفريق الأول، رضا عنتر، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر اليوم الخميس، في مكتب الوزير بالأشرفية، بحضور رئيس النادي، جورج فرح، وأعضاء اللجنة الإدارية، إلى جانب حشد إعلامي ورسمي.

بدايةً، أكد فرعون دعمه لمرشح نادي الراسينغ في انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، أمين صندوق النادي، جورج حنا.

وأعطى فرعون الكلمة إلى جورج فرح، الذي قدم المدرب الجديد، فيما أعرب عنتر عن سعادته بإطلاق مسيرته التدريبية مع أحد أعرق الأندية اللبنانية.

وشكر عنتر ثقة الإدارة فيه، وأشار إلى أن الأمور لم تأخذ وقتًا طويلًا للتوصل إلى اتفاق بينه وإدارة النادي، متمنيًا أن يحقق النتائج المميزة مع “سندباد الكرة اللبنانية”.

وردًا على أسئلة الصحفيين، أكد عنتر أن الطموح مشروع للراسينج في تحقيق البطولات، آملًا استعادة أمجاد النادي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، معتبرًا “كأس التحدي” بطولة تنشيطية و”الفوز بها معنوي”.

وعن محمد جعفر، قال إنه لاعب كبير، وتمنى تجديد استعارته من النجمة، لكنه أشار إلى أن الأمور في يد الأخير.

وعبر المدرب عن ارتياحه لتجديد عقد المدافع الروماني، أندريه فيتاريو، مؤكدًا أن النادي سيسعى لاستقدام لاعبين أجانب آخرين من طراز رفيع، كما يسعى للتعاقد مع لاعبين محليين تحت 25 عامًا، لبناء فريق قوي مستقبلًا.

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المصدر : NBN