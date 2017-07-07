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بالصور ـ رونالدو يتلقى حذاءً مرصعاً بالألماس “هدية” من مشجع إنكليزي

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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بالصور ـ رونالدو يتلقى حذاءً مرصعاً بالألماس “هدية” من مشجع إنكليزي

قدم أحد جماهير الدورى الإنكليزي الممتاز الأثرياء حذاءً مرصعاً بالألماس الحُر، هدية للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أملا فى انتقاله للبريميرليغ.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية، أن دانيال توكونبو، مشجع الدورى الإنكليزي الممتاز، صمم حذاءً مرصعاً بالألماس، يحمل شعار النجم كريستيانو رونالدو، وأهداه له كتكليل لإنجازاته فى كرة القدم، سواء بصفوف مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو البرتغال.

ووضع النجم البرتغالي الحذاء المُرصع بالألماس بمتحفه الخاص، الذي يحتوي أيضاً على جميع جوائز الدون، مثل الكرات الذهبية، والذي يقع بمسقط رأسه فى ماديرا البرتغالية.
وأشارت تقارير الصحف الإنكليزية إلى أن تلك الهدية قد يكون لها غرض آخر وهو إغراء رونالدو بالعودة لصفوف مانشستر يونايتد.

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المصدر : NBN

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