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بالصور ـ زوجان يحتفلان بطلاقهما !

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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بالصور ـ زوجان يحتفلان بطلاقهما !

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن زوجين من ولاية كاليفورنيا الأميركية نظما سهرة احتفالية على شرف طلاقهما.

وفي التفاصيل، عاش “جيف بيسيرا” و”ميشيل ماهوني” (كلاهما يبلغ 48عامًا) في عش الزوجية 24 عاماً. ثم اتخذا قرارا بالطلاق بعد البدء بمواجهة المشاكل في حياتهما الزوجية منذ العام 2014.

وقد تمكن الاثنان من الفراق محتفظين بعلاقات طيبة بينهما ولهذا أقاما سهرة احتفالية لأصدقائهما وأفراد عائلتهما، ليعلنا بذلك انطلاق مرحلة جديدة في حياتهما.

وتشير الصحيفة إلى أن 70% من المدعوين قبلوا الدعوة وقدروا فكرة إقامتها بشكل إيجابي، وأعربوا عن دعمهم للزوجين، السابقين، بينما قرر المتبقون عدم الحضور لرفضهم مثل ذلك الاحتفال.

وقالت “ماهوني” إنها وزوجها السابق لم يتغيرا، وما زالا يشعران بالحب المتبادل، لكنهما لا يرغبان في الاستمرار في علاقتهما هذه إلى الأبد.

ورزق جيف وميشيل ببنتين رايلي (20 عاما) وإما (18 عاما).

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المصدر : NBN

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