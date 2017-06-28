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سقوط صاروخ في الجولان المحتل خلال وجود نتنياهو مصدره الأراضي السورية وجيش الاحتلال يرد

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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سقوط صاروخ في الجولان المحتل خلال وجود نتنياهو مصدره الأراضي السورية وجيش الاحتلال يرد

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن سقوط صاروخ في الجولان المحتل مصدره الأراضي السورية من دون وقوع اصابات وذلك خلال وجود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، وبالمقابل رد باستهداف احدى النقاط العسكرية للجيش السوري في الصمدانية الشرقية بريق القنيطرة من دون ورود معلومات عن إصابات .

ومن جهته، قال الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن “الجيش الإسرائيلي” قصف مدفع هاون للجيش السوري في شمال هضبة #الجولان المحتلة وذلك رداً على انزلاق قذيفة داخل الأراضي التي يسيطر عليها “الجيش الإسرائيلي”. 

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المصدر : NBN

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