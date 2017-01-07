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بالصور ـ سقوط 60 قتيلاً و50 جريحاً بانفجار صهريج مفخخ في أعزاز بريف حلب الشمالي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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بالصور ـ سقوط 60 قتيلاً و50 جريحاً بانفجار صهريج مفخخ في أعزاز بريف حلب الشمالي

قُتل 60 شخصاً وجرح 50 آخرون في انفجار صهريج ملغوم بمدينة أعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية على الحدود التركية، وفق مصادر في المعارضة السورية.
وكان الصهريج قد انفجر في منطقة المحكمة الشرعية، وهي منطقة حيوية تشمل مرافق وأسواقًاً تجارية عدة في إعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.
وشوهدت أعمدة الدخان تـتصاعد في منطقة المحكمة، حيث تعمل فرق الإسعاف على انتشال القتلى والجرحى.

وأفاد المسؤول بالدفاع المدني في المدينة بأن “الانفجار وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى المحكمة، وبالمحلات المجاورة، جراء التفجير”.
كذلك أشارت المصادر إلى أن “مشافي المدينة امتلأت بجثث القتلى والمصابين، فيما تقوم فرق الدفاع المدني بإطفاء الحرائق الهائلة الناجمة عن الانفجار”.
وتعرضت مدينة إعزاز للعديد من الانفجارات خلال السنتين الماضيتين، معظمها كانت جراء تفجير سيارات مفخخة نفذها عناصر تابعة لتنظيم “داعش”.

An image grab taken from an AFPTV video released on January 7, 2017 shows people gathering amidst the debris at the site of a car bomb attack in the rebel-held town of Azaz in northern Syria. According to the Syrian Observatory for Human Rights, at least 43 people were killed and dozens injured in the blast that ripped through the town near the Turkish border. / AFP PHOTO / AFPTV / STRINGER

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المصدر : NBN

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