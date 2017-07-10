بالصور ـ طفلة تركية ترتدي فساتين من الفاكهة والخضروات !!

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور لطفلة صغيرة، قامت والدتها بتصويرها بطريقة معينة لتبدو وكأنها ترتدي الخضروات والفاكهة.

وقد انتشرت صور الطفلة الصغيرة على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع، بعد ان قامت والدتها بنشر الصور عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، لتجمع عشرات الآلاف من المتابعين حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن الأم تدعى عليا شاجلار، 31 عاماً، من أنطاليا بتركيا، قررت تصوير ابنتها “ستيفاني” البالغة من العمر ثلاث سنوات، بمنظور جديد يعتمد على الخداع البصري، لتحولها إلى عارضة أزياء من الخضروات والفاكهه، وبعض الزهور.

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المصدر : NBN