بالصور ـ طفل عملاق في الثامنة من عمره طوله 198 سم !!

العملقة هي النمو المفرط والطول بشكل ملحوظ فوق المتوسط للإنسان، وكمصطلح طبي، العملقة يمكن أن تشير اٍلى: العملقة النخامية هم الأشخاص الذين لهم اٍفراط في اٍنتاج الهرمونات نتيجة الاٍفراز الزائد لهرمون النمو قبل البلوغ. يكون أحيانا مرادف للعرطلة “ضخامة النهايات.

لكن على نحو أدق، وجود فائض من هرمون النمو يؤدي إلى العملقة النخامية “نمو عمودي” اٍذا لم تغلق الصفيحة المشاشية، و يؤدي إلى العرطلة “نمو أفقي” اٍذا أغلقت. وقد نشر موقع ميرور البريطاني صورا لطفل في الثامنة من عمره يبلغ طوله 198 سنتيمتراً أيّ أطول مرتين من أصدقائه في المدرسة.

واللافت أن كاران سينت من الهند كسر الرقم القياسي بسبب قامته الطويلة ودخل في موسوعة غينيس كأثقل وأطول طفل عند الولادة بوزن 7.8 كيلوغراماً وطول 63 سنتيمترا.

ويأمل والد الطفل سانجاي “41 عاما” ان يشكل طول ابنه الحالي علامة فارقة بين الناس. وقال والد الطفل إنّ ابنه حقق رقماً قياسياً آخر عندما بلغ الخامسة من عمره بسبب قامته الطويلة.

print

المصدر : NBN