بالصور ـ طفل ناجٍ من حريق برج لندن يرسم لوحات تهز العالم !!

رسم طفل يبلغ من العمر عامين ناجٍ من برج لندن المحترق، مجموعة من الرسومات المؤثرة والمثيرة للحزن التي تظهر الرعب الذي شاهده اثناء الحريق.

وتظهر في أحد الرسومات مبني طويل مطلي باللون الأحمر والبرتقالي ويرمز إلي الحريق، وأمام المبني شخص محترق متوفي نتيجة للحريق.

وذكر طبيب نفسي أن العلاج الفني يعتبر وسيلة للسماح للأطفال بالتعبير عن أنفسهم عن طريق التعبير عن شعورهم بعد تعرضهم إلي ظروف أليمة دون أن يتحدثوا.

ويذكر أن برج جرنفل في لندن احترق في ساعات متأخرة في الليل، ووصل عدد الضحايا به من موتي ومصابين إلي 100 ضحية.

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المصدر : NBN