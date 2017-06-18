  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

بالصور ـ طفل ناجٍ من حريق برج لندن يرسم لوحات تهز العالم !!

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
اترك تعليقا
101 Views
بالصور ـ طفل ناجٍ من حريق برج لندن يرسم لوحات تهز العالم !!

رسم طفل يبلغ من العمر عامين ناجٍ من برج لندن المحترق، مجموعة من الرسومات المؤثرة والمثيرة للحزن التي تظهر الرعب الذي شاهده اثناء الحريق.
وتظهر في أحد الرسومات مبني طويل مطلي باللون الأحمر والبرتقالي ويرمز إلي الحريق، وأمام المبني شخص محترق متوفي نتيجة للحريق.
وذكر طبيب نفسي أن العلاج الفني يعتبر وسيلة للسماح للأطفال بالتعبير عن أنفسهم عن طريق التعبير عن شعورهم بعد تعرضهم إلي ظروف أليمة دون أن يتحدثوا.
ويذكر أن برج جرنفل في لندن احترق في ساعات متأخرة في الليل، ووصل عدد الضحايا به من موتي ومصابين إلي 100 ضحية.

print
المصدر : NBN

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class