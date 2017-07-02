بالصور ـ ظهور جزيرة جديدة قرب مثلث برمودا

أفاد المسؤولون بأن الجزيرة قد يزداد حجمها أو تختفي كليًا في الشهر المقبل، نتيجة التيارات و العوامل الطبيعية الأخرى.

تشكلت جزيرة جديدة قبالة سواحل ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، عند مدخل مثلث برمودا الغامض، ويعتقد بأنها نتيجة التيارات القوية في المنطقة.

ويزيد قطر الجزيرة على 130 مترًا، فيما يبلغ طولها نحو ميل (1.6 كلم)، وبدأت بالظهور تدريجيًا منذ الربيع الماضي وتقع على مسافة قريبة من ساحل كارولاينا الشمالية وشمال غرب مثلث برمودا.

وأشارت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية اليوم الجمعة، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، إلى أن السكان المحليين أطلقوا اسم “جزيرة الصدف” عليها نظرًا لكثرة الأصداف فيها، في حين حذر مسؤولون السكان والزائرين من الاقتراب من الجزيرة، بسبب كثرة أسماك القرش الضخمة وقوة التيارات البحرية حولها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في كارولاينا الشمالية قوله :”تم رصد أسماك قرش عملاقة قرب الجزيرة، بينما يحيط بها تيارات قوية جدًا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتشكل هذه الجزيرة”.

وأفاد المسؤولون بأن الجزيرة قد يزداد حجمها أو تختفي كليًا في الشهر المقبل، نتيجة التيارات و العوامل الطبيعية الأخرى.

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المصدر : NBN