بالصور ـ عضلات امرأة تتسبب في طلاقها

انفصل رجل عن زوجته بسبب جسدها الممتلئ بالعضلات، حيث لم يكن يجذبه كفاية.

وقالت درايا ديوشي”27 عاما”، وتهوى رياضة كمال الأجسام، وتعيش في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، وتعمل أيضًا مدربة في اللياقة البدنية، أن والدها قرر إرسالها قبل 10 سنوات، إلى صالة رياضية.

وأضافت داريا: “والدي شارك في مسابقات كمال الأجسام في شبابه، ونصحني أن أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية والبدء في التدريب لأكون أقوى جسديًا، والدي لم يصر على شيء لكنني أردت المحاولة”.

وسرعان ما بدأت في تحقيق فوزا تلو الآخر، حيث حصد أكثر من 10 ميداليات مختلفة في البطولات، وحصلت عام 2014 على ميدالية برونزية في نهائيات كأس العالم في كوريا، وتزوجت.

ولكنها انفصلت لاحقا عن زوجها، الذي يبدو أن جسدها الممتلئ بالعضلات لم يكن جذابا كفاية له، واكتفت درايا بالتعليق قائلا: “الأزواج يأتون ويذهبون، أما الآن فأنا حرة، وهذا الأمر يخصني أنا فقط”.

وأوضحت داريا: “أريد أن أكون بجانبه كطفلة صغيرة، وأريده أن يعمل في مجال الرياضة طبعًا، وكذلك يجب أن تكون لديه روح فكاهية”.

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المصدر : وكالات