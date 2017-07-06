بالصور ـ عندما يكون للظل رأي آخر !!

هل سبق لك أن لاحظت من قبل كيف يبدو ظل الأشياء المحيطة بك في ضوء الشمس، فأحيانًا يكون للظل رأي آخر ، فمن الممكن أن يحول الظل الشكل الحقيقي للأشياء إلى أشكال أخرى مختلفة، فسنعرض لكم بعض الصور لأشياء حولها الظل لأشكال عشوائية غريبة.

الظل جعل الكلب يبدو كأنه ذئب



ظهر ظل الأتربة على الزجاج كأنه جبال



يبدو السياج كأنه بيانو



يبدو ظل سفينة الشحن كأنه ناطحات سحاب



يبدو ظل الزرافة كأنه حيوان أحادي القرن الخيالي



ظهر ظل ورقة الشجر كأنه تنين



ظل الكاميرا كأنه كلب لابرادور



يبدو ظل النخيل والمصباح كأنه وجه أسد



الوهم البصري من النوافذ



ظهر الغطاء كأنه رجل الوطواط

كتب الظل كلمة DOG على الكلب

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المصدر : NBN