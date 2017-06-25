بالصور ـ فاكهة وخضروات صينية بأشكال غريبة!

تفاح مربع الشكل وبطيخ على شكل قلب وثمرة أخرى على شكل جمجمة! هذا ما قامت بإنتاجه شركة صينية مختصة بالأعمال الزراعية عبر إنتاج أشكال فاكهة وخضروات غريبة وغير مألوفة!

شركة “فروت مولد كو” الصينية استعملت تقنية القوالب الجاهزة لزراعة فواكه وخضروات وإنتاجها بأشكال غير مألوفة وغريبة.

إذ قامت الشركة بتصميم قوالب بأشكال غريبة مثل جمجمة أو نجوم أو مكعبات وقلوب وأشكال هندسية أخرى مختلفة.

الشركة عبر موقعها على الإنترنت صرَّحت على لسان الناطق باسمها، أنها تختص بإنتاج فواكهه وخضار ذات أشكال غريبة ونوعية مرتفعة.

التقنية الغريبة تعمل عبر وضع قوالب فوق جذور النباتات وتُترك حتى تنمو الثمار داخلها وتأخذ شكل القوالب.

يُذكر أن هذه الطريقة في الزراعة لا تؤثر على جودة المزروعات والثمار كما صرَّحت الشركة، إنما تزيد من الشكل الجمالي لها وإقبال الناس عليها، وذلك كما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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المصدر : NBN