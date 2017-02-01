بالصور ـ فتاة أميركية تتزوج من البيتزا !

تعتبر البيتزا من أكثر الوجبات المحببة للأطفال والكبار، والبعض يعتبرها وجبة أساسية كل يوم في حياته، ولكن إحدى الفتيات الأمريكيات قد تعدى حبها للبيتزا كل الحدود حيث قررت ان تتزوج “قطعة بيتزا” من النوع المفضل لديها.

وترجع القصة إلى كون الفتاه “كريستين فانجر” الأميركية من عشاق البيتزا، فهي لا تتخلى عنها طوال يومها، وفي أحد الأيام قررت أن تعبر عن حبها للبيتزا فقامت بارتداء فستان زفاف جدتها ونشرت الصورة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك” وقالت مازحه: “لقد تزوجت من بيتزا”.

ولاقى هذا البوست إنتشاراً واسعاً بين أصدقائها، لدرجة أن أحد المصورين المشهورين قرر أن يأخذ تلك المزحة بشكل جدي، وعرض عليها ان تقوم بعمل “فوتوسيشن” كامل لها بفستان الزفاف كعروس، على ان يكون عريسها هو “البيتزا”.

وظهرت مجموعة من الصور للفتاه الأمريكية وهي ترتدي زي عروس وبجانبها قطعه بيتزا بعد أن وضعت عليها “ببيونه” لتبدو متأنقة كعريس حقيقي.

وأحدثت تلك الصور ضجة كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي يتم الزواج فيها من قطعة بيتزا، بعد ان تزوج رجل روسي منذ عامين بقطعة بيتزا، فهل يصبح الزواج من انوع الطعام المفضل هو الموضة الرائجة لهذا العام؟

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المصدر : NBN