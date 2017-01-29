بالصور ـ فيدرر يهزم نادال بإستراليا المفتوحة ويتوج باللقب 18 في البطولات الكبرى

أحرز فيدرر خامس لقب في بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، بعد فوزه على منافسه الاسباني رفائيل نادال في نهائي فردي الرجال في ملبورن بارك ليحقق الرقم 18 على مستوى البطولات الأربع الكبرى أيضا.

وفاز اللاعب السويسري العائد من الإصابة والمصنف 17 في أولى البطولات الكبرى للموسم الحالي على المصنف التاسع نادال بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6-4 و3-6 و6-1 و3-6 و6-3 في ملعب رود ليفر.

وحقق فيدرر الذي يخوض أول بطولة بعد غياب استمر ستة أشهر بسبب الإصابة الفوز بعد أن قلب تأخره 3-1 في المجموعة الخامسة الفاصلة وأنهى المباراة بضربة أمامية.

وبهذا الفوز أصبح فيدرر أول لاعب يحرز خمسة ألقاب في ثلاث بطولات كبرى مختلفة كما أصبح (في الخامسة والثلاثين) أكبر لاعب سنا يحرز لقبا كبيرا منذ الأميركي كين روزوول الذي فاز ببطولة استراليا في 1972 عندما كان عمره 37 عاما.

وهذا هو أول لقب كبير يحرزه النجم السويسري منذ تتويجه في ويمبلدون في 2012.

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المصدر : NBN