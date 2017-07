بالصور ـ قاعدة جوية أميركية شمالي سوريا لدعم المعارضة

نشر الصحفي الألماني جوليان روبكي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا للقاعدة الجوية العسكرية التي بنتها الولايات المتحدة الأميركية “لدعم المعارضة السورية”.

وأشار روبكي إلى أن الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، بناء قاعدة عسكرية جوية في شمال سوريا لضمان دعم قوات “سوريا الديمقراطية”.

وكتب الصحفي الألماني على تويتر:

أمر مثير للإعجاب. الجيش الأمريكي بنى قاعدة جوية متطورة، مؤكدا للمعارضة دعمه الطويل الأجل في شمال سوريا.

Impressive …

The #US Army built a sophisticated air base, assuring the #SDF (#YPG & allies) of its long term support in northern #Syria. pic.twitter.com/oBJcUez4VC

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 4, 2017