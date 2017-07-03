بالصور ـ كوكب اليابان واختراعاته التي لا تخطر عالبال !!

يعرف الشعب الياباني باختراعاته الغريبة والعبقرية التي غيرت حياة البشرية.

جمع موقع Bright Side مجموعة من هذه الابتكارات التي تجعل الحياة أسهل وأكثر راحة، ولا نطيق صبرا حتى تصل هذه الاختراعات إلينا.

ومن هذه الاختراعات:

1- كرسي قطار يمكن تحريكه في أي جانب تريده.

2- خوذة الدراجات النارية للسيدات بها فتحة من الخلف لسحب الشعر منها.

3- مقعد خاص لجلوس الأطفال داخل المراحيض العامة.

4- مقاهي للعزاب ومن يعاني من الوحدة

5- حامل التابلت

6- نظارات شمسية للكلاب

7- نعل خاص في المراحيض، لاعتقادهم بأنه أقذر الأماكن في المنازل، ولا يستطيعون التجول به داخل الغرف الأخرى.

8- وسادة للاستلقاء على المعدة والعمل في نفس الوقت.

9- اسم مالك المنزل بدلا من الأرقام على المباني

10- المتاجر الآلية

11- منديل يغطي وجهك عند تناول البرجر

12- سجادة يمكن تحويلها لأشكال مختلفة لعمل طاولة للطعام أو الكمبيوتر أو مسند.

13- علب سهلة الفتح.

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المصدر : وكالات