بالصور ـ لقاء تضامني في مطرانية زحلة مع عائلة المخطوف سعد ريشا: للضرب بيد من حديد لايقاف هذه الظاهرة الخطيرة

عقد في مطرانية زحلة للروم الكاثوليك لقاء تضامني مع عائلة المخطوف سعد ريشا وقد صدر عن المجتمعين البيان التالي:

ـ ناشد المجتمعون القوى الأمنية على اختلافها السعي لاطلاق سراح المخطوف السيد سعد ريشا والضرب بيد من حديد لايقاف هذه الظاهرة الخطيرة في البقاع بصورة خاصة وبكل لبنان والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وكنا قد اعتقدنا أنها قد انتهت مع انتخاب رئيس جمهورية جديد والتي اذا استمرت من شأنها زرع الفتن وتهديد الأمن في لبنان.

كما ناشد المجتمعون كل الزحليين والبقاعيين اعتبار يوم غد الجمعة يوم تضامن مع المخطوف السيد سعد ريشا والمشاركة في الاعتصامات عند مداخل المدينة لتأكيد وحدة الموقف في مواجهة المحن.

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المصدر : NBN