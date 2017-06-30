بالصور ـ لوحات فنية مميزة تزين المدن تحت اسم “فن الشوارع”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ”فن الشوارع” الذي ظهر من خلال بعض الفنانين الذين قرروا أن يمنحوا الشوارع مظهرا مختلفا وجذابا من خلال رسومات غاية في الإبداع والرقي، وتحويلها إلى معارض للرسوم والفنون.

وقد ظهر فن الشوارع لأول مرة خلال فترة ازدهار فن الكتابة على الجدران عام 1980، كما استغل فنانو الشوارع فنونهم لتكون صلة تواصلهم مع الجمهور، و كنوع من أنواع التعبير السياسي عن المظلومين، أو الأشخاص الذين يعانون موارد قليلة لإحداث تغيير، واعتباره وسيلة لزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية.

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المصدر : NBN