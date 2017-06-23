بالصور ـ مدينة «نايبيداو» الفارغة.. حجمها 6 أضعاف نيويورك وبها واي فاي مجاني

تصل مساحة عاصمة بورما نايبيداو نحو 7،054 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 924608 نسمة، ما جعلها تبدو خالية وفارغة مقارنة بالعواصم الكبرى.

تعني كلمة نايبيداو بالعاصمة الملكية، ولها تاريخ قصير بعد أن تأسست على الحقول، وبدأت الحكومة بنقل الوزارات إليها في عام 2005.

وتتميز المدينة بامتداد الطرق السريعة لتصل إلى 20 حارة، والشوارع الواسعة، بالإضافة إلى توافر خدمات الكهرباء في جميع أنحاء المدينة والمطاعم والمقاهي، والإنترنت المجاني.

وزار فريق من الجارديان المدينة في مارس 2005، ووصفوها بأن حجمها يصل إلى ستة أضعاف حجم مدينة نيويورك، وصممت شوارعها لتناسب المواكب الضخمة والسيارات وليس للمشاة، كما يوجد بالمدينة حديقة سفاري، وحديقة حيوانات تضم حيوانات مثل البطريق، وبها على الأقل 4 ملاعب جولف، حيث لفت الفراغ الغريب للمدينة انتباه وإعجاب العالم.

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المصدر : وكالات