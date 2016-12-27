بالصور ـ مشاهير رحلوا عن العالم ليلة عيد الميلاد

لا يزال العالم في حالة صدمة بعد أن غيب الموت النجم الكبير جورج مايكل في سن 53 ليلة عيد الميلاد.

لكن المغني البريطاني لم يكن النجم الوحيد الذي تسبب في مفاجأة العالم بموته خلال فترة الأعياد، فقد شاركه في ذلك العديد من النجوم ورواد السينما.

جيمس براون



توفي المطرب والموسيقي الأمريكي جيمس براون قبل عقد من الزمان في يوم عيد الميلاد عام 2006، بعد أن قدم تاريخًا حافلًا من الأعمال الغنائية لستة عقود.

دين مارتن



هو واحد من أشهر النجوم الأمريكيين، كان يتمتع بقدر كبير من الاحترام بفضل موسيقاه وموهبته الكوميدية، ويعد وفاته في عيد الميلاد عام 1995 بعد إصابته بفشل تنفسي حاد، صدمة لمعجبيه من مختلف أنحاء العالم.

شارل شابلن



يعتبر الممثل الإنكليزي شارل شابلن أشهر نجوم الأفلام في العالم، وحقق نجاحًا كبيرًا في الأفلام الصامتة والناطقة، لكنه رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ88 عامًا في يوم عيد الميلاد 1977.

إرثا كيث



اشتهرت الممثلة والمغنية الأمريكية إرثا كيث بأسلوبها الغنائي المميز، وحصلت على لقب المرأة الأكثر إثارة في العالم، لكنها توفيت في يوم عيد الميلاد عام 2008.

فيك تشيسنت



حقق المغني وكاتب الأغاني فيك تشيسنت نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية، وأطلق حوال 17 ألبوما، لكنه تعرض لشلل جزئي في حادث سيارة عام 1983. وفي عام 2009، توفي نتيجة جرعة زائدة من مرخيات العضل ليلة عيد الميلاد.

print

المصدر : NBN