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بالصور ـ معارضون يشنون هجوماً على الارهابي السعودي المحيسني ..”كفى عبثا بثورتنا”

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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بالصور ـ معارضون يشنون هجوماً على الارهابي السعودي المحيسني ..”كفى عبثا بثورتنا”

هاجم ناشطون معارضون ومغردون بارزون “الشرعي العام” لـ “جيش الفتح” الارهابي السعودي عبد الله المحيسني عبر إطلاقهم هاشتاغ ” #المحيسني_كفى_عبثا_بثورتنا ” على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين “المحيسني” بالترويج لتنظيم “داعش”، وتمويل “جبهة النصرة”، والتغاضي عن اعتداءات “النصرة” المتكررة على فصائل “الجيش الحر” والسكوت عن “جرائم تنظيم جند الأقصى”، وجمع الأموال باسم السوريين.

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المصدر : NBN

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