بالصور ـ معارضون يشنون هجوماً على الارهابي السعودي المحيسني ..”كفى عبثا بثورتنا”

هاجم ناشطون معارضون ومغردون بارزون “الشرعي العام” لـ “جيش الفتح” الارهابي السعودي عبد الله المحيسني عبر إطلاقهم هاشتاغ ” #المحيسني_كفى_عبثا_بثورتنا ” على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين “المحيسني” بالترويج لتنظيم “داعش”، وتمويل “جبهة النصرة”، والتغاضي عن اعتداءات “النصرة” المتكررة على فصائل “الجيش الحر” والسكوت عن “جرائم تنظيم جند الأقصى”، وجمع الأموال باسم السوريين.

ياشيخ :

تدعي بأنك ممن يحاربون الغلو وتقف في وجهه

لكنك تطل علينا كل فترة وتزكي لنا المقدسي وأبو قتادة

لذلك أقول :#المحيسني_كفى_عبثا_بثورتنا — وسام أبو عمرو (@ahmat_shah) January 1, 2017

المحيسني في البداية روج لداعش حتى خدع كثير من الناس

والآن يروج لمشروع التغلب و يكذب على الناس #المحيسني_كفى_عبثا_بثورتنا — أبو حمزة الدوماني (@abohmzahalduom1) January 1, 2017

من كان يدعو لتوحد الأحرار مع داعش، هو نفسه اليوم يريد وحدة الثوار مع قاعدة النصرة،

كفى غباءً وقصر نظر.#المحيسني_كفى_عبثا_بثورتنا — ‏ Abdollah‏ ⓫ (@AbdollahOmr) January 1, 2017

print

المصدر : NBN