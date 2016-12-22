بالفيديو والصور ـ مقتل سوري وإصابة 5 آخرين بينهم إمرأة في اشتباكات مخيم عين الحلوة وسط حركة نزوح كثيفة

أدت الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة لمقتل شاب سوري في حي الطوارئ وإصابة 5 أشخاص بينهم امرأة فيما يشهد المخيم حركة نزوح كثيفة وتحديداً من الصفصاف – عكبرة – طيطبا – والبركسات، وايضاً سُجل بعض النزوح من منطقة الفيلات خوفاً من كثافة النيران التى تطال المناطق المجاورة للمخيم، فيما سقط 3 قذائف هاون بالقرب من الحسبة في صيدا اطلقت من موقع سعد صايل في منطقة جبل الحليب.

كما أشارت معلومات معلومات عن نية الجماعات الاسلامية اقتحام منطقة البركسات حيث حاولت مجموعة بلال بدر الإلتفاف على حاجز لحركة فتح في الشارع الفوقاني تمت صدهم ويتم قصف الحاجز ب هاون 60ملم.

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المصدر : NBN