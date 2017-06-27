بالصور ـ مقتل ٣ اشخاص في اشتباكات في مخيم صبرا بينهم اخطر المطلوبين وطفلة

اسفرت الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مخيم صبرا بين مجموعة بلال عكر ومجموعة محمد بدران عن مقتل اخطر المطلوبين في المخيم ..

بلال عكر المطلوب بعشرات مذكرات التوقيف بتهمة الاتجار بالمخدرات والخوات وتنفيذ اعمال جرمية، واصابة اخيه بلال (مطلوب ايضا ) اصابة خطرة جدا

في المقابل قتل ايضا المدعو سمير بدران من مجموعة بدران برصاص القنص

كما ادت الاشتباكات الى مقتل طفلة تدعى هيلانة (٨ سنوات )

وشهد المخيم الاسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين المجموعتين على خلفية سعي بلال عكر للسيطرة على مناطق من المخيم

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المصدر : NBN