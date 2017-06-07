بالصور ـ مكتب الشؤون البلدية والإختيارية لحركة أمل يكرّم محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر بحفل إفطارٍ حاشد

برعاية نائب رئيس حركة أمل هيثم جمعة، كرم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ، خلال حفل إفطار أقامه في أوتيل الخيال في بلدة تمنين التحتا البقاعية، بحضور النائبين كامل الرفاعي ومروان فارس، الوزير السابق علي عبدالله، قائمقام الهرمل طلال قطايا، مسؤول البلديات المركزي بسام طليس، رئيس المحكمة الحركية العلامة السيد بشير مرتضى، المسؤول التنظيمي لإقليم البقاع مصطفى الفوعاني، اعضاء المكتب السياسي المحامي علي عبدالله والشيخ حسن فرحات ، نائب رئيس واحة الشهيد اللبناني الاعلامي خليل حمود ، مفتي بعلبك والبقاع الشيخ خليل شقير، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، الأب بول كيروز ممثلا راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، رئيسة الجامعة الاسلامية الدكتورة دينا المولى، قيادات الأجهزة والقوى العسكرية والأمنية في المنطقة، قضاة، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مخاتير، وحشد كبير من أعضاء المجالس البلدية، وفعاليات دينية وسياسية واجتماعية. وقيادات حركية

النشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل، فكلمة لمسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في اقليم البقاع عباس مرتضى، عاهد فيها على “متابعة البنيان، ونسعى للانماء، وإحلال الأمن والأمان، وأن نسعى إلى تثبيت أهلنا في قراهم وبلداتهم بكسر ظروف القهر، والسعي للقول إن لبنان من هنا يبنى، ومن هنا ينمو”.

وأضاف: “نشد على أيدي المحافظ خضر المعطاء، والمفعم بالوطنية والأمل، بمتابعة الجهد للارتقاء بمستوى المنطقة خدماتياً وإنمائيا، وإزالة شبح الهاجس الأمني، وعدم جعله شماعة إعلامية تلوث سمعة هذه المنطقة العزيزة”.

خضر

وألقى المحافظ خضر كلمة تمنى فيها شهراً مباركاً لجميع اللبنانيين، وقال: “حديث الساعة بالنسبة إلى أهل بعلبك الهرمل وهاجسهم هو الوضع الأمني، ولا بد من التوضيح بأن المحافظ يترأس مجلس الأمن الفرعي، ولكنه ليس لديه صلاحية عسكرية ، وإنما صلاحياته إدارية على الأجهزة الأمنية، فالمحافظ لا يستطيع أن يشكل ضابطاً،ولا يستطيع أن يعاقب أو يطوع عنصراً، ولا يستطيع أن يزيد عديد أو يجري تشكيلات، فكل ضابط وكل جهاز أمني في المحافظة يأتمر برئيسه العسكري وليس بالمحافظ، وأنا لا أتهرب من مسؤولياتي، بل أبادر إلى القيام بأعمال ليست مطلوبة مني، وهذا الأمر نابع من حبي لكم ولبعلبك الهرمل”.

ولفت إلى أنه “لدينا نقص في عديد الأجهزة الأمنية وقد حصلت على وعود بزيادتها فور تطويع دفعات جديدة، فالمسألة ليست تقصيراً، ولكن هناك مشكلة بالعديد، ضباطنا يقومون بعملهم وبأكثر من طاقتهم، ولكن لدي قناعة بأنهم باستطاعتهم العطاء بفعالية أكبر، وأعلم في الوقت نفسه التحديات التي يواجهونها، وقد تم تفكيك شبكات ارهاب، واعتقال انتحاريين وهذه انجازات تسجل للقوى الامنية”.

وأضاف: “على حدودنا يوجد إرهاب، والجيش اللبناني يقوم بمهامه على أكمل وجه في حماية الحدود، فالمكان الطبيعي للجيش على حدودنا الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي، وعلى حدودنا الشرقية في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال، فالأولوية هي الجبهات المشتعلة، لذلك هناك مسؤولية على القوى الأمنية لمضاعفة جهودها، والمسؤولية كذلك هي جماعية يتحملها الى جانب القوى الأمنية الادارة والاحزاب والبلديات والمخاتير والجمعيات والمدارس”.

وقال خضر: “جزء كبير من حل المشكلة هو بالعودة إلى ميثاق الشرف الذي أطلقه سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر عام 1970، وأدعو الجميع إلى إعادة تفعيله ونشره والعمل بهدي مضمونه، والوفاء للإمام الصدر يكون بالعودة للميثاق”.

وتابع: “مضت ثلاث سنوات منذ توليت مهامي في المحافظة عام 2014، وأنا أتمنى أن أكون عند حسن ظن كل من آمن بأنني الشخص المناسب لتولي هذا المصب،وأنا أعتبر الثقة من هامات كبيرة وشريفة، ولكي أكون عند هذه الثقة أعمل بجهد كبير، وأتحمل كل المصاعب، وأسعى جاهداً لإنصاف هذه المنطقة”.

وأشار إلى أن “معظم الدوائر انفصلت عن زحلة، والمطلوب استكمال ما تبقى مثل دائرة نفوس بعلبك الهرمل التي وقع قرار استحاثها معالي وزير الداخلية، والذي سيبصر النور قريبا جدا”.

وتطرق إلى جلسة مجلس الوزراء المفترض عقدها في بعلبك خلال فصل الصيف ، فقال: “نحن حضرنا جدول الأعمال، ومن البنود المدرجة استحداث قيادة منطقة لقوى الأمن الداخلي لمحافظة بعلبك الهرمل، ونأمل تحقيق ذلك”.

وأضاف: “في الشأن الاقتصادي، احتلت بعلبك الهرمل عام 2016 المرتبة الأولى من ناحية النمو الاقتصادي في لبنان، وكانت سنةمميزة، فقد زار مهرجانات بعلبك 25 ألف زائر، إضافة إلى آلاف الزوار اللبنانيين والعرب والأجانب للمواقع الأثرية في بعلبك، وللمواقع السياحية الدينية كمقام السيدة خولة، وسيدة بشوات ومغارة مار مارون، لذلك وزارة الاقتصاد قامت بتكريمي مع بلدية بعلبك ولجنة مهرجانات بعلبك الدولية، ولكن للأسف بعض الإعلام يظلمنا ويظلم أهلنا، فتحصل الأحداث الأمنية والجرائم في مختلف المناطق اللبنانية فينشر الخبر بشكل عادي، وعندما يكون هناك أي حادث في بعلبك يسلط الضوء عليه، ويبدأ الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حين ان بعض الاعلام والاعلاميين يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ونوجه إليهم التحية، فإن البعض الآخر عن سابق تصور أو عن جهل يسيء إلى المنطقة، فيتم تجاهل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، أو تمر بلمحة سريعة، ولكن تفرد برامج لكبار المطلوبين والمرتكبين، وتتصدر أخبارهم نشرات الأخبار وتجري اللقاءات معهم”.

وختم: “أوجه تحية إكبار وإجلال لدولة الرئيس نبيه بري الذي أعلم تماماً مدى حبه للمنطقة وحرصه على إنصافها، وقد اقترح منذ عام 2014 إنشاء صندوقين لمحافظتي بعلبك الهرمل وعكار، على غرار ندوق الجنوب وصندوق المهجرين، لكونهما محافظتين مستحدثتين ومحرومتين، وبعد انتهاء أولوية مجلس النواب بإقرار قانون جديد للانتخابات، نتمنى أن يبصر النور اقتراح رئيس تيار المحرومين والمنحاز إلى الحق، والذي نوجه إليه من هنا تحية إجلال وتقدير واحترام”.

جمعة

وتحدث جمعة باسم قيادة حركة أمل فقال: “من طرابلس الفيحاء حيث تتوسط العقد ما بين لبنان والشام. الى مدينة الشمس ومحافظتها بعلبك الهرمل حيث النهر يعاند الطبيعة ليتجه شمالا شاقا عصى الطاعة ليهب الحياة والنماء اخضرارا واملا، الى أن كان تعيين الصديق الاستاذ بشير خضر محافظا لبعلبك الهرمل، واذ نحن على ابواب ان نشعل له الشمعة الرابعة لتوليه هذه المسؤولية الذي شغلها بمرسوم حمله اياها دون أي اسس واقعية على الارض، لقد تنكب هذه المسؤولية كما العاصي وبدأ من الصفر. وها نحن اليوم نشهد بداية لوجود محافظة بعلبك الهرمل وهذا وهذا كله بفضل جهود هذا المسؤول الشاب المهذب النشيط العامل بإخلاص لايجاد إدارة واعدة تعمل على تنمية هذه المنطقة”.

وتابع: “إني أتوجه بالتحية له كما أتوجه أيضا بالتحية لاخواني في إقليم البقاع وفي مكتب الشؤون البلدية على هذه الالتفاته بدعوتهم لتكربم سعادة الاخ العزيز محافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر. منذ البداية راح المحافظ خضر يعايش هموم البقاع عامة وبعلبك الهرمل على الخصوص واظنه قد تلمس الحرمان المزمن لهذه المنطقة وأظنه ذهل بحقائق الوقائع والارقام التي تدل على ان نسب الحرمان هنا هي الاعلى في لبنان لجهة السكن والتعليم وخدمات المياه والصرف الصحي وان نسبة كبيرة من الاسر المقيمة في هذه المحافظة يعيشون تحت خط الفقر. ان احدا لا يستطيع القفز فوق حقائق الوقائع المؤلمة التي ذكرناها”.

واكد ان “لدى هذه المنطقة موارد بشرية بالاضافة الى الموارد الطبيعية والمائية وهي على الدوام للسيف وللضيف وهي خزان المقاومة. وهي منبت الشجعان وسهل الحرمان حيث لا دولة ترأف لا بل قل ان الدولة هي السبب الرئيسي للتخلف الانمائي والاجتماعي في هذه المنطقة. لقد انتظرت هذه المنطقة طويلا وتأملت كثيرا وما زالت تنتظر مشاريع الزراعات البديلة والسدود ومياه الشفة بالاضافة الى المشاكل اليومية للمزارع والفلاح والتحديات الامنية وغيرها من مشاكل تتعلق بفرز العقارات وتحديدها وتحريرها”.

وقال: “آن الاوان أن نضع الامور في نصابها وان نضع يدنا على الجرح ومن هنا إني ادرك كما سعادة المحافظ، صعوبة المهمة الملقاة على عاتقه وحتى لا تذوب المسؤوليات بتوجيه اللوم للدولة وتحميل الهم لسعادة المحافظ فقط، علينا أيضا نحن كمواطنين ان نتحمل المسؤولية لان الدولة الحقة تأتي بفعل وعي مواطنيها. وهذا الوعي هو بناء يومي حيث الانجازات ليست مكتسبات ثابته إلا بفضل إستمرارية المحاسبة والمراقبة والمشاركة فالمواطن الفاعل هو جزء من الدولة القوية وهو مهما كان مركزه او عمله بإمكانه ان يمارس قدرته في الحث على العمل وفي المحاسبة في صناديق اﻹقتراع”.

وأردف: “آن الاوان ان نمنح هذه المنطقة فسحة هدوء وحياة. آن الاوان لنوقف نزف الموارد البشرية والهجرة الداخلية وتوسيع أحزمة البؤس في الضواحي والتشجيع على الجريمة وإستباحة القانون. آن الاوان لان يكون الاستثمار على الامن في هذه المنطقة اولوية مطلقة واساسية لان لا إنماء ولا تقدم دون شعور المواطن بالامان، وان أبناء هذه المنطقة يؤمنون بوطنهم وبجيشهم وبأجهزتهم الامنية وإن هذا الجيش الذي يتصدى للارهاب مشكورا قادر على وضع حد للتفلت الحاصل في هذه المنطقة”.

ورأى أن “الانماء صنو للامن فلا إنماء دون أمن ولا إنماء دون موازنات مجزية ومتخصصة. إن هذه المنطقة تعتبر البوابة الرئيسية لاعادة إعمار سورية لماذا اﻹبطاء بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في بعلبك الهرمل. إننا ندعو ومن على هذا المنبر وبمناسبة تكريم محافظ بعلبك الهرمل وبمناسبة إنعقاد مجلس الوزراء في هذه المحافظة ان يكون هناك خطة عمل يترافق فيها الامني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وساعتئذ يكون عملنا على قانون العفو مجديا لانه لا يجوز ان يصدر مثل هذا القانون الذي يعمل عليه الان دون إجراءات وتدابير تحصنه ونحفظه”.

وقال: “إنني من هنا حيث هذا السهل الفسيح الذي يمثل بأهله حقيقة لبنان بنموذج العيش معا يشكل نقطة الضوء للبنان في التعايش والاندماج والمحبة والتسامح. هذا السهل الذي يدعونا اليوم ﻹنجاز قانون الانتخاب الموعود والذي نأمل ان يكون على شاكلة البقاع وان يكون عنصر استقرار سياسي لمستقبل لبنان ومقدمة لالغاء الطائفية السياسية”.

وأضاف: “ان لبنان بحاجة لمن يقرأ التاريخ لان التاريخ علمنا ان المجتمع تصونه الوحده ولا تصونه الطروحات الطائفية ولا الحدة في لغة التخاطب السياسي اننا اليوم اكثر تفاؤلا بالوقائع الداخلية، ونأمل في هذا الشهر المبارك ان نقدم للشعب اللبناني اخيرا قانونا عصريا للانتخاب قائما على قاعدة النسبية ويكون بابا من ابواب التقدم نحو المستقبل ونحو الانماء ونحو كل ما يعزز المشاركة في كل ما ينتج حياة المجتمع والدولة”.

وختم: “اجدد ترحيبي بكم واجدد شكري لاخوتي في مكتب الشؤون البلدية ولاقليم البقاع على هذه اللفتة لتكريمكم وعلى الاجتماع مع هذه الوجوه الكريمة نجدد لكم الوعد ولاهلنا العهد بأننا سنبقى وبقيادة الاخ الرئيس بري الذي وعد الاهل والامام الصدر بحمل هموم البقاع ومطالبة حتى تتحقق وحتى ازالة الحرمان وتحقيق العدالة الاجتماعية والافتصادية والسياسبة والثقافية وتحقيق الامن والامان بما يضمن ازدهار وتقدم هذه المنطقة”.

وقدم طليس والفوعاني ومرتضى درع تكريم لكل من جمعة والمحافظ خضر.

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المصدر : NBN