بالصور ـ مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل يقيم إفطاره السنوي برعاية الوزير علي حسن خليل

أقام مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل، مساء اليوم الإثنين، حفل إفطاره السنوي، برعاية وحضور معالي وزير المالية العامة علي حسن خليل. الحفل الذي أقيم في فندق ريفييرا، حضره إلى مدير عام مجلس النواب الحاج أحمد بعلبكي ورئيس مجلس الجنوب الحاج قبلان قبلان وعضو هيئة الرئاسة عباس نصرالله، وزير الشباب والرياضة ممثلا بالزميل علي فواز، ومديرون عامون، ورئيس اللجنة الأولمبية جان همام وأعضاء اللجنة، ورؤساء الإتحادات، ومسؤولو الرياضة في الأحزاب، والإعلام الرياضي والمصورون الرياضيون، وممثلو المنظمات الشبابية في الأحزاب والقوى الوطنية، ولجان الشعب الجامعية.

من جهته، جدد مسؤول المكتب مصطفى حمدان التأكيد على الثوابت التي أرساها سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر في مجتمع الشباب.

وأثنى حمدان على أداء الكوادر الإتحادية في ظل المعوقات المادية واللوجستية التي تعانيها الرياضة المحلية. ووجّه حمدان تحية خاصة إلى كل رياضي خلق انجازاً شخصيا من رحم الحرمان.

وفي كلمة من القلب الى القلب وبروح شبابية تكشف عن الحسّ الرياضي الذي تكتنزه شخصيته، دعا الوزير خليل القيمين على المكتب بالاستمرار في جهودهم لما كان لهذا النوع من النشاطات الشبابية والرياضية من أهمية في رسالة الإمام الصدر. وأردف خليل “كنا نتمنى أن نلتقي اليوم وقد أتمينا اقرار حق الاقتراع لمن هم في سن الـ18، ‏نقول للشباب دعوا كل الكراهية والغل خلفكم وتمسكوا بالمحبة حماية للبنان ولمستقبله”.

وفي معرض تطرّقه للجانب السياسي، ‏قال خليل “ارادة التوافق اللبنانية انتصرت وحدها وانقذت لبنان من مأزق الفراغ وما له من تداعيات. اليوم انتقلنا الى مرحلة جديدة، ‏في القانون الجديد أرسينا قاعدة النسبية التي تفسح المجال لمشاركة الجميع، ومع انها خلقت مع بعض التشوهات الا اننا يجب ان نحميها لتحصيل الافضل”.

وفي ختام الحفل، وزّع خليل وحمدان بمشاركة رئيس دائرة المنظمات الشبابية علاء اللقيس، دروعاً تكريمية لممثلي المنظمات الشبابية عن مشاركاتهم في كأس المقاومة والتحرير التي كان أحرز لقبها فريق شباب العزم.

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المصدر : NBN