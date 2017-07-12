بالصور ـ مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل يتوج الفائزين في مسابقة حكاية أحرار الإبداعيّة

أقام مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل – اقليم جبل عامل احتفالاً حاشدًا في أجواء ذكرى يوم شهيد أمل وتتويجًا للفائزين في مسابقة حكاية أحرار الإبداعيّة والتي أقيمت بالتعاون مع الجامعة الأمريكيّة للثقافة والتعليم ( AUCE).

حضر الاحتفال المسؤول التنظيمي لاقليم جبل عامل الحاج علي اسماعيل ، مدير جامعة (AUCE) الدكتور هاني حيدورة ، مسؤول الشباب والرياضة الدكتور غسّان جابر والمسؤول العمّالي الاستاذ مالك برّي، مسؤول المنطقة الأولى أبو حسن قطيش والشيخ بلال بحسون إضافة الى فعاليّات تربويّة وبلديّة واختياريّة وثقافيّة وعدد من المشاركين في المسابقة اضافة الى أهاليهم.

بعد تقديم من الاستاذ علي عيسى، ألقى مدير الجامعة الدكتور هاني حيدورة كلمة شَكَرَ خلالها مكتب الشباب والرياضة على هذا التعاون في إطار تحفيز الطاقات الشبابيّة نحو الإبداع مؤكّدًا وقوف الجامعة إلى جانب الطلاب ومديد العون والمساعدة لهم لأجل غدٍ أفضل.

من جهته، شدّد الحاج علي اسماعيل في كلمته على وقوف الحركة الى جانب الشباب الذين يشكلون أمل المستقبل مثنيًا على التعاون الوثيق بين الجامعة ومكتب الشباب والرياضة لناحية توثيق تاريخ المقاومة المشرّف من خلال مسابقة حكاية أحرار الإبداعيّة شاكرًا للجامعة هذا التعاون ولمكتب الشباب والرياضة الجهد الدائم لتفعيل دور الطلاب والشباب. بعد ذلك جرى استعراض للأعمال الفنيّة والإبداعيّة في مجالات المسابقة وتمّ إعلان النتائج وفقاً للآتي:

في مجال الرسم الحر:

الفائز الأول: إسراء طراد.

الفائز الثاني: نور كسّاب.

الفائز الثالث: حيدر بحسون.

في مجال الشعر:

الفائز الأول: أسيل سقلاوي.

الفائز الثاني: فضل سرور.

الفائز الثالث: فضل طراد.

في مجال الأفلام القصيرة:

الفائز الأول: هادي ضاهر.

الفائز الثاني: محمد وهبي.

الفائز الثالث: نور حسين بسما وفاطمة حسين بسما.

في الختام تمّ توزيع الدروع على الفائزين، كما تمّ تقديم درع شكر وتقدير لمدير الجامعة الاستاذ هاني حيدورة من قبل مكتب الشباب والرياضة وتمّ أخذ الصور التذكاريّة.

ملاحظة: جرى خلال الاحتفال سحب قرعة المسابقة الثقافيّة الرمضانيّة وفازت في المرتبة الأولى غدير الموسوي وحصلت على منحة بقيمة 100% ، كما حاز المركز الثاني على منحة 80% والثالث 70% مقدّمة من جامعة (AUCE). وتم توزيع الدروع التقديريّة على الفائزين الثلاثة.

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المصدر : NBN