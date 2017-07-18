بالصور ـ مواطن تركي لم تمنعه إعاقته الجسدية من أن يكون بطلاً !

إسماعيل بالاندي، مواطن تركي لم تمنعه إعاقته الجسدية من مباشرة رياضة كمال الأجسام (رفع الأثقال)، وتحقيق المركز الثاني مرتين على التوالي، على مستوى تركيا.

بالاندي (34 عاما) مقيم في ولاية شانلي أورفه جنوبي البلاد، تعرض لشلل الأطفال وهو في الثامنة من عمره، وبقي حتى اليوم يعاني الشلل النصفي، استطاع التغلب عليه ومتابعة حياته بشكل طبيعي.

منذ 15 عاما، يعمل بالاندي في مسح الأحذية، لكن السنتين الماضيتين في حياته كانتا حاسمتين في تغيير الكثير، فنصائح أصدقائه وتوصياتهم بدخول مجال رياضة كمال الأجسام، دفعته فعلا لخوض غمار التجربة التي كان يحلم بها.

وخلال فترة قصيرة، وبالعمل والإصرار، استطاع بالاندي تطوير نفسه وتحقيق إنجازات كبيرة.

print

المصدر : NBN