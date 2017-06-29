بالصور ـ هندي يبلغ الـ50 من عمره لكنه يبدو في مظهره كطفل صغير !

نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تقريرا عن حياة أحد الهنود الذي يبلغ من العمر خمسون عاما، ولكنه يبدو في مظهره كطفل صغير ، لا يتعدى طوله 29 بوصة فقط!.

وقال التقرير أن باسوري رجل هندي قصير القامة يعيش في مقاطعة مادهيا براديش بالهند ، ويحظى بشهرة كبيرة في قريته بسبب قصر قامته.

ولم يبد باسوري انزعاجه من قصر قامته على الإطلاق حيث قال: ليس لدي أي مشكلة مع ذراعي..فأنا أعمل وأعيش وأنام مثلي مثل الأخرين تماماً، وأكل مثل العاديين ايضا ..أنا بخير ولا توجد أي مشكلة بسبب طولي.

ونقلت الصحيفة تصريحات لشقيقه جوبي لال -55 عاما- والتي أكد فيها بأنهم يشعرون بأن باسوري هو بمثابة “البركة” داخل الأسرة ، فهو يحظى بحب الجميع ، كما أن هناك العديد من الناس يأتون إلينا لمشاهدة شقيقي ، هو بالنسبة لنا “نعمة كبيرة”..نشعر دائما بالفخر ..ونشعر أن الجميع يحب باسوري ويحرص على الاهتمام به.

وفسر جوبي حالة شقيقة حيث أوضح بأنهم لاحظوا توقف نموه في الخامسة من عمره ، ولكن الوضع الإقتصادي للأسرة منعنا من أخذه للطبيب لتشخيص حالته ، فلا أحد يعرف السبب حتى الآن ..حيث لم يتم الكشف عليه من أي طبيب بسبب عدم مقدرتنا المادية.

ويعيش باسوري مع شقيقه جوبي وزوجته ، والتي يعمل معها في مصنع محلي وتقول عنه: باسوري رجل ذو تفكير إيجابي ..ليس لديه أي شعور بالنقص بسبب طوله ..يتعامل مع الأمر بمنتهى السهولة.

وتبدو أحلام باسوري بسيطة حيث أكد بأنه لا يريد أن يتزوج ، يريد فقط ان يعمل ويكسب المزيد من المال لأسرة أخيه ، وأشار بأنه يشعر بمزيد من السعادة حينما يشرب نخب “ويسكي” يوميا قبل أن يذهب للنوم ، هذه قمة سعادتي.

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المصدر : NBN