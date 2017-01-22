بالصور ـ ورشة عمل تدريبية لمسؤولي الخدمات في حركة أمل ـ أقليم الجنوب

أقام مكتب الخدمات المركزي في حركة امل ورشة عمل تدريبية لمسؤولي الخدمات في اقليم الجنوب، بحضور مسؤول الخدمات المركزي الدكتور سامي علوية ومسؤول الخدمات في اقليم الجنوب الحاج محمد جمول وتناولت الورشة التدريبية عدة محاور تتعلق بمهام لجان الخدمات، حيث تناول المحور الاول شرح عن مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والمشاريع المنبثقة عنها وتقديمات مراكز الخدمات الانمائية التابعة للوزارة ونطاقها الجغرافي وتقديمات برنامج تأمين حقوق المعوّقين والبرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقراً “بطاقة حياة”، وقد حاضر في هذا المحور رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في مكتب الخدمات المركزي الدكتور علي عطايا،

وتناول المحور الثاني شرح عن سبل معالجة مشاكل التيار الكهربائي وآلية التبليغ عن الاعطال ومعالجتها ومتابعتها، وحاضر في هذا المحور رئيس دائرة النبطية في مؤسسة كهرباء لبنان المهندس وهيب قطيش.

وتناول المحور الثالث الشؤون البيئية ومعالجة مشكلة النفايات والمبادرات المحلية لمعالجة النفايات، وحاضر في هذا المحور رئيس دائرة البيئة والسياحة في مكتب الخدمات المركزي نادر صبرا واختتمت الورشة بعرض مفصل وعلمي لرئيس جمعية أرض الاستاذ بول ابي راشد الذي شرح اساليب واقتراحات الجمعية لفرز النفايات وسبل معالجتها وفقا لنوعها، وقام بتوزيع منشورات عملية حول سبل معالجة النفايات.

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المصدر : NBN