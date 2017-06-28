بالصور – قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرد دعوة “الجديد” بحق أصحاب محطات الكابلات

رد قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف الدعوى المقدمة من قناة الجديد بحق أصحاب محطات الكابلات، بإعتبار ان الجهة المستدعية لم يتبين كيفية حصول التعدي على حقوقها في ظل عدم وجود اي رابطة تعاقدية بينهما ولذلك تقرر رد الطلب بإعتبار انه ليس من اختصاص قاضي العجلة او القضاء بالمطلق ذلك ان المسألة المطروحة تبقى من اختصاص السلطتين التشريعية والاجارئية.

يذكر ان قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا “حسن حمدان” رد الإستدعاء المُقـدَّم من قنـاة الجديـد ضد أصحاب محطّات الستالايت بإعادة بث قناتها التلفزيونية التي تحمل اسم تلفزيون الجديد الى المشتركين لديهم باعتبار أنّ المذكوريـن هم مجرد أصحاب محطّات ولا علاقة تعاقُديّـة بينهم و بين التلفزيون.

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المصدر : NBN