بالصور.. لاعبو غولف يخاطرون بحياتهم باللعب بعد انهيار جرف

انهار نحو 2000 طن من الصخور في غرب خليج دورسيت بمدينة برودتشورش، ورغم ذلك لم يمنع الحادث مجموعة من لاعبي الغولف عن اللعب.

نشر موقع ميرور لقطات جوية مذهلة سجلها المصور المحلي جيمس لوفيريدج، تظهر لاعبو الغولف يتمايلون بالقرب من الحافة لرمي الكرات والاستمتاع باللعب.

وقال جيمس، الذي استخدم طائرة بدون طيار لالتقاط الصور، إن المنطقة شهدت سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى سقوط الجرف، وتم إغلاق الطرق منعا لتعريض حياة المواطنين للخطر، حيث وصفت السلطات الحادث بأنه أضخم انهيار للصخور على الإطلاق.

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المصدر : وكالات