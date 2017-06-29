بالصور – مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بنابلس

اقتحم مئات المستوطنين فجر الخميس قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت وكالة “صفا” عن شهود عيان أن أعدادا كبيرة من الجيبات وناقلات الجنود اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس بعد منتصف الليل قادمة من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، تبعها اقتحام عدة حافلات تقل مئات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، واندلعت على الفور مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة وألقوا باتجاهها قنابل حارقة “مولوتوف”، فيما أطلق الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل الدموع.

وقام المستوطنون بأداء طقوسهم الدينية التلمودية في قبر يوسف في أجواء احتفالية صاخبة تخللها الغناء والرقص، كما أظهرتهم مقاطع فيديو نشرتها صفحات تابعة للمستوطنين.

يذكر أن اقتحامات المستوطنين الأسبوعية لقبر يوسف توقفت طيلة شهر رمضان، وهذا هو الاقتحام الأول منذ أكثر من شهر.

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المصدر : NBN