بالصور – مبادرة لوقف الاقتتال بين “تحرير الشام” و”أحرار الشام” في ريف إدلب

أصدر عدد من “الشرعيين” التابعين للمجموعات المسلحة بيان ينص على مبادرة لوقف الاقتتال الدائر بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام في ريف إدلب وجاء في البيان “إيقاف الأعمال القتالية بين الطرفين اعتباراً من الساعة 12 مساء أمس الأربعاء، وقيام كل طرف من أطراف النزاع بتفويض 3 أشخاص مخولين بإتخاذ القرار نيابة عن الفصيل، وأن يتوافق الطرفان على 3 أسماء مستقلين ليكونوا مرجحاً حال الخلاف، وان يجتمع المفوضون من الفصيلين مع المستقلين لحل الخلاف خلال 7 أيام من تاريخ البدء.

كما دعوا هؤلاء “الشرعيين” كل من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” إلى المسارعة في إعلان الموافقة على المبادرة.

وفي وقت لاحق أصد أعلنت حركة أحرار الشام عبر بيانٍ لها عن موافقتها على المبادرة التي صدرت عن عدد من “الشرعيين” كما طالبت من “الشرعيين” الرد حول تجاوب الطرف الآخر من الاقتتال على المبادرة.

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المصدر : الاعلام الحربي المركزي