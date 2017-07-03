بالصور- مقهى في إسبانيا… لمحبي النوم!

افتُتح بار في العاصمة الإسبانية مدريد مخصّص للأشخاص الذين يغلبهم النعاس والتعب خلال ساعات اليوم ويرغبون في قيلولة سريعة.

“Siesta&Go” هو الأول من نوعه في إسبانيا إلا أن هذا النوع من المطاعم نجده كثيراً في باريس وطوكيو ونيويورك وغيرها.

ويتضمّن المطعم 19 سريرًا في غرف مشتركة أو مخصصة لشخص واحد.

ويقدم هذا البار القهوة للزبائن ومن الممكن أن يختار الآخرون كرسيًا طويلا للاستلقاء او سريرًا كما يمكنهم اختيار الكتب أو الجرائد للمطالعة وشحن هواتفهم.

وبامكان الزبائن استخدام حواسيبهم المحمولة لاكمال مهام وظيفتهم او دراساتهم ويبلغ سعر زيارة هذا البار ما يقارب 16 دولار للساعة الواحدة.

print

المصدر : NBN