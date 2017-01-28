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بالصور والتفاصيل ـ كيف هي حال الطرقات الجبلية اليوم؟

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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بالصور والتفاصيل ـ كيف هي حال الطرقات الجبلية اليوم؟

أفادت قوى الأمن الداخلي صباح اليوم عن حال الطرقات الجبلية، وجاءت على النحو الاتي:
طريق القبيات – الهرمل مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج
طريق المنيطرة – حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
طريق كفردبيان – حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
طريق تنورين – حدث الجبة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
طريق معاصر الشوف – كفريا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
طريق عيناتا – الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
طريق بزبينا – ممنع – تاشع مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
طريق عيات – الدورة – عكار العتيقة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
طريق عكار العتيقة – القبيات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طريق لحفد – جاج – ترتج سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية والرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج

طريق ضهر البيدر مقطوعة كليا بسبب تكون طبقة سميكة من الجليد

الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة فقط لسيارات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية باستثناء الباصات والشاحنات

وطلبت قوى الأمن من المواطنين عدم سلوك طريق ضهر البيدر بدءاً من مستديرة بحمدون وشتورة بسبب تراكم الثلوج.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان طرقات اقليم التفاح لاسيما جباع عين بسوار مقطوعة بالثلوج، وقد تحركت بعيد الثامنة جرافات الدفاع المدني لفتحها، كما ان طرقات مليخ، اللويزة، عرمتى، الريحان، جبل الريحان وسجد مقطوعة بالثلوج ايضا.

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المصدر : قوى الأمن الداخلي

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