  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

بالصور والفيديو ـ أكثر نساء الإطفاء جاذبية في العالم

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
اترك تعليقا
16 Views
بالصور والفيديو ـ أكثر نساء الإطفاء جاذبية في العالم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عاملة الإطفاء النرويجية غان نارتين التي اعتبرها المتابعون أكثر نساء الإطفاء جاذبية في العالم.

5889b80cc4618873448b4575

ووفقا لموقع ديلي ميل “تجمع الفتاة التي تبلغ من العمر 30 عاما بين عملها كعاملة إطفاء ومهنتها الأخرى كمدربة لياقة بدنية في إحدى الصالات الرياضية، وتحرص باستمرار على نشر صور تدريباتها اليومية على موقع إنستاغرام، حتى وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 50 ألف متابع”.

Capture
وفي تعليق لإحدى وسائل الإعلام قالت غان: “لقد أردت أن أعمل في مجال الإطفاء منذ أن كنت في التاسعة عشرة من عمري، ورغبت بأن أعيش حياة مليئة بالنشاط والعمل”.


وأضافت “عندما التحقت بعملي الجديد في مجال الإطفاء أصيبت والدتي بالذهول وسألتني حينذاك: وهل الفتيات يعملن في دائرة الإطفاء؟!، كل الناس يستغربون عملي هناك، لكني أعتبره عملا إنسانيا رائعا”.

11

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class