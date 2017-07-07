بالفيديو.. اسرع مسابقة لتناول البطيخ

أصيب رجل بالصدمة عندما تمكن آخر من تناول قطعة بطيخ مروة واحد وفي أقل من لحظة أثناء مسابقة تناول البطيخ بسرعة.

أظهر مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من 600 ألف مشاهدة منذ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اثنين يتنافسون على تناول قطعة بطيخ بسرعة، حيث تمكن أحدهم بتناولها في قضمة واحدة وفي أقل من ثانية، ما أصاب الرجل الثاني والموجودين بالصدمة.أصيب رجل بالصدمة عندما تمكن آخر من تناول قطعة بطيخ مروة واحد وفي أقل من لحظة أثناء مسابقة تناول البطيخ بسرعة. أظهر مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من 600 ألف مشاهدة منذ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اثنين يتنافسون على تناول قطعة بطيخ بسرعة، حيث تمكن أحدهم بتناولها في قضمة واحدة وفي أقل من ثانية، ما أصاب الرجل الثاني والموجودين بالصدمة.

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المصدر : وكالات