بالفيديو… العثور على سيف تاريخي بحالة ممتازة في الصين

عثر علماء آثار صينيون على لقية لا مثيل لها عبارة عن سيف ضارب في القدم، في أحد القبور بمحافظة غينان، حسبما نقلته إذاعة “CRI” الدولية الصينية، .

وأوضحت الإذاعة أن السيف القديم، الذي يقدر عمره بنحو ألفين و300 سنة، اكتشف في أثناء أعمال حفر في قبر قديم بمدينة سينيان الصينية.

وأضافت “CRI” أن جزء من نصل السيف بقي بعد مرور هذه الفترة الطويلة حادا، مشيرة إلى أن غمد السيف في حالة جيدة أيضا.

ورجح العلماء أن السيف يعود إلى حقبة الممالك المتحاربة التي استمرت من عام 475 إلى عام 221 قبل الميلاد.

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المصدر : وكالات