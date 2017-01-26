بالفيديو … الكشف عن سر بصقة لاعب غانا على مدرب الفراعنة

تناقلت مجموعة من الجماهير المصرية، مقطع فيديو يظهر فيه مدافع المنتخب الغاني هاريسون أفول، وكأنه يبصق على مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وظهر أفول في الفيديو، وكأنه بصق على المدير الفني للمنتخب المصري، خلال توجهه لتنفيذ رمية تماس، ثم ينتفض كوبر غاضبا وينفض ثيابه. وقال معلق المباراة، في الحال، إن “هذا تصرف غير أخلاقي”، في إشارة إلى أن اللاعب الغاني بصق على مدرب الفراعنة.

ونفى كوبر، في تصريحات صحفية أعقبت اللقاء، أن يكون لاعب غانا قد بصق عليه، وقال: “اقترب اللاعب من خط التماس، وكان يركض، ثم سدد الكرة بقوة اتجاهي، ما أدى لتطاير جزء من نجيل أرض الملعب على وجهي وثيابي.. شعرت بالطبع بالغضب بسبب تطاير النجيل على وجهي وثيابي، ولكن لم يبصق اللاعب على وجهي كما يردد البعض”.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مصر وغانا، التي تدخل ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا، انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، حمل توقيع النجم محمد صلاح.

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المصدر : وكالات