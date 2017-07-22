بالفيديو – المقاومة تسيطر على مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال

سيطر مجاهدو المقاومة على مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال، بعد مواجهات عنيفة مع ارهابيي جبهة النصرة.

ويقع مرتفع ضهر الهوة في جرود عرسال، ويرتفع 2015 متراً عن عن سطح البحر، ويعد أعلى مرتفع ضمن منطقة العمليات الغربية لجرود عرسال، ويبلغ عرضه 3500 م.

ويضم مواقع عدة كانت جبهة النصرة تسيطر عليها قبل أن يستعيدها مجاهدو المقاومة، وهي: الطائف، فتح والراية. ويعد مرتفع ضهر الهوة من ابرز معاقل جبهة النصرة والخط الدفاع الاساسي في جرد عرسال.

ويؤمن المرتفع السيطرة ورؤية الرماية، والاشراف الناري على 6 معابر رئيسية هي: معبر وادي الخيل، معبر وادي العويني، معبر وادي ابو زنوبه، معبر وادي المعيصدة، معبر جوار الشيخ ومعبر وادي الريحان.

وسمحت سيطرة مجاهدي المقاومة على المرتفع، الاشراف نارياً على مرتفع حقاب وادي الخيل وشيار الحطب من الجهة الشمالية، وضليل وادي الخيل من الجهة الشرقية.

print

المصدر : NBN